Магазин "Спортмастер", который находится на киевских Позняках, продолжает работать, несмотря на введенные решением Совета национальной безопасности и обороны Украины санкции.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Администратор магазина на Позняках утверждает, что знает о санкциях, но говорит, что на их торговую точку они не распространяются.

"Мы же "Sportmaster Украина", поэтому эти санкции нас не касаются. Работаем в штатном режиме, как и всегда", - сообщила администратор "Стране".

Как писала "Страна", согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины под санкции, которые полностью запрещают торговые операции, попал владелец розничной сети магазинов "Спортмастер". Однако работники горячей линии магазинов ни о каких ограничениях не слышали и работают в штатном режиме.

Также мы рассказывали, всего 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Санкции будут действовать на протяжении трех лет.