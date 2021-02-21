Киевский "Спортмастер" продолжает работу, несмотря на санкции. Фото
Магазин "Спортмастер", который находится на киевских Позняках, продолжает работать, несмотря на введенные решением Совета национальной безопасности и обороны Украины санкции.
Об этом передает корреспондент "Страны".
Администратор магазина на Позняках утверждает, что знает о санкциях, но говорит, что на их торговую точку они не распространяются.
"Мы же "Sportmaster Украина", поэтому эти санкции нас не касаются. Работаем в штатном режиме, как и всегда", - сообщила администратор "Стране".
Как писала "Страна", согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины под санкции, которые полностью запрещают торговые операции, попал владелец розничной сети магазинов "Спортмастер". Однако работники горячей линии магазинов ни о каких ограничениях не слышали и работают в штатном режиме.
Также мы рассказывали, всего 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Санкции будут действовать на протяжении трех лет.