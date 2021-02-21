Согласно предварительным данным исследования, проведенного совместно с Министерством здравоохранения Израиля, вакцина от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer на 89,4% предотвращает передачу Covid-19.

Об этом пишет Der Spiegel.

"Было обнаружено, что вакцина на 89,4% эффективна в предотвращении инфекций Sars-CoV-2. Для дальнейшего развития пандемии это сообщение может быть решающим", - говорится в сообщении.

Как ранее писала "Страна", согласно данным Израиля, среди тех граждан, кто сделал две прививки от коронавируса препаратом Pfizer риск заражения коронавирусом упал на 95,8%.

Мы также сообщали, что в начале февраля авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточный анализ результатов третьей (последней) фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее эффективность превысила 91%.