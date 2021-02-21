Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр культуры Александр Ткаченко совместно выразили возмущение событиями в Беларуси, где, по их мнению, власти притесняют свободу слова и используют репрессии против журналистов. Отметим, что это возмущение особенно удивительно смотрится на фоне недавнего решения украинских властей закрыть три крупнейших украинских оппозиционных телеканала.

Совместное заявление чиновников опубликовано на сайде МИД Украины.

"Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизнь и здоровье журналистов в Республике Беларусь открыто нарушает эти базовые принципы", - говорится в заявлении.

Министры также добавили, что Украина продолжает стоять на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает действия Лукашенко в отношении СМИ.

Также в документе упоминается Россия.

"Особое беспокойство вызывает деструктивная деятельность России, которая с использованием своей армии пропагандистов полностью узурпировала информационное пространство Беларуси, лишив белорусов права на свободный доступ к различным источникам информации", - подчеркивается в тексте заявления.

Напомним, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протестное движение проиграло, поскольку "потеряло улицы". Из-за этого оно лишилось возможности бороться с режимом Александра Лукашенко.

Ранее Тихановская высказалась о разочаровании в западных политиках.