17 февраля состоялось третье судебное заседание по делу о нападении на телеведущую "Интера" Анастасию Луговую. Заседания суда проходят в закрытом режиме.

Напомним, прошлым летом трижды судимый Виталий Рудзько проник в купе поезда "Мариуполь – Киев", где Анастасия Луговая ехала с малолетним сыном. На глазах ребенка Рудзько избил женщину и попытался ее изнасиловать.

В комментарии "Стране" Анастасия Луговая рассказала, что происходило на очередном судебном заседании по делу о нападении на нее.

"Рудзько признал свою вину. Если в прошлый раз на заседании он меня проклинал и называл ведьмой, то теперь он извинялся передо мной. Говорил: "Зачем я сел в этот проклятый поезд? Меня бес попутал, извините меня и отпустите", - рассказала Анастасия Луговая "Стране".

По его словам, справки о наличии раковой опухоли в головном мозге, которые на прошлом заседании предоставлял адвокат Рудзько, суд не приобщил к материалам дела.

"В прошлый раз адвокат Рудзько предоставлял некие справки о том, что Рудзько болен онкологией. Но по процедуре проверить это должны были за счет обвиняемого, а так как у него денег нет, эту проверку не провели. В этот раз адвокат опять принес эти бумажки, но суд не принял их, потому что наличие заболевания не доказано", - отметила телеведущая.

Анастасия уточнила, что на заседание должны были приехать свидетели для дачи показаний, однако они так и не появились. Поэтому суд в этот раз рассматривал документы по делу, а на следующем заседании будут рассматривать видео-материалы.

По итогу судебного заседания срок содержания под стражей для Рудзько продлили еще на два месяца – до 17 апреля. На 7 апреля назначено следующее судебное заседание по делу о нападении на Анастасию Луговую.

Как ранее сообщала "Страна" на предыдущем заседании суда Виталий Рудзько, избивший журналистку в поезде, притворялся психбольным.

Также "Страна" писала о том, что на первом же судебном заседании Рудзько попросил у Анастасии Луговой, на которую напал, прощения, а в качестве компенсации за нанесенный ущерб предложил оплатить ей поездку в Египет.