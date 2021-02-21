Как писала "Страна", Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на некоторые компании, а президент Владимир Зеленский ввел ограничения в действие своим указом. Под эти санкции попали, в частности, российские компании "Спортмастер", "Биотэк" и ООО "Медтехника", которые работают в Украине.

Наиболее резонансными оказались санкции по "Спортмастеру" - эта сеть является одной из крупнейших в Украине розничных продавцов товаров для спорта.

Конкретно санкции были введены следующие:

- ограничения торговых операций (полный запрет);

- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);

- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

- иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.

Правда пока непонятно - касаются ли санкции непосредственно магазинов в Украине. По крайней мере сегодня с утра они работали в штатном режиме.

А администраторы в них сообщили "Стране", что они под санкции не подпадают, так как магазинами владеет компания "Спортмастер Украина", а ее в санкционном списке нет.

В тоже время у юристов есть и другое мнение.

"Введение санкций против владельца означает, что "Спортмастер" не сможет не только торговать, но и рассчитываться с контрагентами, платить зарплаты и налоги", - сказал нам глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Страна" разбиралась, что теперь будет с бизнесом российских компаний, попавших под санкции СНБО.

Почему ввели санкции

Само по себе введение санкций против крупной сети магазинов (причем без суда и следствия - просто решением СНБО) вызвало у многих удивление.

Владельцем украинской сети "Спортмастер" является сингапурская Sportmaster Operation PTE.

Ее собственники - россияне Николай и Владимир Фартушняки (родом они из Украины), Александр Михальский и Дмитрий Дойхен. На данный момент все они имеют иностранное гражданство, в частности, Фартушняки и Дойхен с 2018 года - резиденты Мальты, Михальский - Швейцарской конфедерации.

По данным "Опендатабот", конечными бенефициарами "Спортмастер Украина" являются Владимир и Николай Фартушняки и Александр Михальский. В списке не фигурирует Дмитрий Дойхен (хотя он значится в учредителях Sportmaster Operation PTE).

При этом Дмитрий Дойхен помимо "Спортмастера" является также совладельцем около 20 других российских компаний. В частности, ООО "Плазма" (занимается научными исследованиями и разработками в области технических и естественных наук), ООО "Керамические микродвигатели" (производство двигателей и турбин), ООО "Реактивное бурение" (производство механического оборудования), ООО "Автоматические коробки передач" и другие.

Также Дойхен владеет долей в ОАО "Автосалон" (организатор международного авиационно-космического салона МАКС в Жуковском). Другим акционером этой компании является государственная корпорация "Ростех".

Братья Фартушняки дружны с миллиардером и крупным российским агробизнесменом Игорем Худокормовым (ему принадлежит холдинг "Промимпекс"). И, по данным российских СМИ, Николай Фартушняк также получил долю в агробизнесе.

Не исключено, что причиной введения санкции стало то, что магазины под брендом "Спортмастер" работают в Крыму.

"Спортмастер" в Украине и конкурент из "Эпицентра"

В Украине буквально недавно поменялось руководство сети "Спортмастера": СЕО стала Людмила Кныш, которая сменила на этом посту Игоря Чернова (он перешел работать в польскую сеть Go Sport Polska, которую "Спортмастер" приобрел в 2019 году).

Людмила Кныш тогда заявила, что приоритетом компании является дальнейшее развитие сети.

К слову сказать, Чернов в 2017 года давал интервью, в котором объяснял почему "Спортмастер Украина" не имеет никакого отношения к России.

"Собственник компании — Фартушняк Николай Алексеевич, гражданин Мальты и налоговый резидент Швейцарии. Он уплачивает налоги там. Сам он родился в Украине, детство провел в Кривом Рогу, а с РФ его сегодня связывает только начало бизнеса. В январе он праздновал свой 50-летний юбилей, был одет в украинский национальный костюм. В России осталась только часть бизнеса под названием Спортмастер Россия. Корпоративный центр по принятию финансовых, инвестиционных и стратегических решений для всех стран присутствия расположен в Сингапуре. Потому говорить: "Спортмастер – российская компания", – неверно, так как он даже в России уже пять лет, как не российский. После перерегистрации холдинга в Сингапуре, он управляется международным советом директором во главе с Ву Ка Ваем", - заявлял Чернов в интервью.

Стоит отметить, что в группу компаний входят не только магазины "Спортмастер", но и торговые точки под брендами Ostin, Columbia, Sportlandia, Skechers, Weekender. Всего группа компаний объединяет 500 магазинов, из них более 200 работает по франчайзингу. В Украине, к примеру, магазинов "Спортмастер" около 30, точек Columbia и Sportlandia - больше 50.

Как раз недавно магазины "Спортмастер" и Ostin открылись в новом "Блокбастер Молл" на Петровке.

"Не исключено, что на самом деле причиной санкций могло стать и слишком бурное развитие сети в Украине. Вспомним санкции против российского разработчика "Бухгалтерии 1.С", введенных Порошенко. Как оказалось, имели место банальные конкурентные войны. Не исключено, что этот мотив всплывет и в этот раз", - говорит Кравец.

Основным конкурентом "Спортмастера" в Украине является "Эпицентр" четы Герег. В его структуре гипермаркетов развивается подразделение Intersport, которое занимается продажей товаров для спорта.

Так закроются магазины или нет?

Главный вопрос - что теперь будет со "Спортмастером" после введения санкций?

"До сегодняшнего дня санкции, которые вводились, в основном, не касались розничного сегмента, как это случилось со "Спортмастером". Получается, что, если заблокируют их счета и запретят заниматься хоздеятельностью, они даже зарплаты людям не смогут заплатить, рассчитаться с контрагентами, заплатить налоги. При этом обязательства для них по налогам и зарплатам санкции не отменяют - если не платить, будут насчитываться штрафы и пеня. Если компания не найдет поручителя, который все это за нее выплатит, фактически ее могут пустить по пути банкротства", - говорит Кравец.

"Страна" обратилась к руководству компании "Спортмастер Украина" с просьбой прояснить ситуацию - что они будут делать дальше. Но ответа пока мы не получили.

Также мы послали запрос в СНБО, но ответа на него также не получили.

В торговых центрах также не знают, что будут делать с гипермаркетами "Спортмастера" и других магазинов группы, которые имеют договора аренды.

Руководитель Украинской торговой гильдии (является девелопером, в частотности, "Океан Плазы", где работает "Спортмастер") Евгения Локтинова, к которой мы обратились с вопросом как теперь будут работать попавшие под санкции магазины, сказала нам, что "объяснять должны те, кто вводили санкции". Также она отметила, что «у нас таких примеров еще не было».

В Arricano (ТЦ РаЙон, Проспект и др) нам сказали, что для выяснения всех нюансов потребуется консультация юристов.

В самом "Спортмастере" администратор одного из магазинов в Киеве сказал "Стране", что знает о санкциях, но говорит, что на них они не распространяются.

"Мы же "Спортмастер Украина", поэтому эти санкции нас не касаются. Работаем в штатном режиме, как и всегда", - сообщила администратор.

Как говорит Ростислав Кравец, указ по санкциям вступает в силу с момента официальной публикации и украинские магазины под них также подпадают.

"Если активы компании будут перерегистрированы на третьих лиц, а также переведены товарные остатки, договора аренды и сотрудников, то есть шансы отделаться легким испугом", - считает Кравец.

По его словам за нарушение санкций в Украине, согласно закону о санкциях, не прописано фактически никакой отвественности.

"Активы могут быть переданы АРМА, но только по решению суда. Понятно, что если банки начнут проявлять активности, и заблокируют счета, работать сеть не сможет. Но она вправе оспорить введение санкций в суде, хотя рассчитывать на оперативное рассмотрение вряд ли стоит - суды могут длиться годами", - говорит Кравец.

В тоже время, топ-менеджер одной из торговых сетей полагает, что формально под санкции украинские магазины не подпадают.

"Санкции введены против сингапурской компании, а непосредственным собственником магазинов в Украине является "Спортмастер Украина". Если б сингапурская компания поставляла бы сюда товар - то он бы попал под санкции. Но, насколько мне известно, они торговой деятельностью не занимаются. Это чисто управляющая компания. Магазины должны были закрыться, если б санкции был б введены против самой компании "Спортмастер Украина". Но ее в списке нет. Но, повторюсь, это мое лично мнение. Нужно дождаться разъяснения СНБО", - говорит топ-менеджер.

По мнению известного юриста Андрей Портнова, введение санкций без суда и следствия против крупной торговой сети может иметь последствия для бизнес-среды в Украине.

"Внесудебные санкции в отношении сети "Спортмастер" - конкретное доказательство неадекватности власти, непонимания экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности. Это решение СНБО - абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве. Тотальный и беспрецедентный маразм", - заявил Андрей Портнов.

Санкции против фармацевтов

Под санкции попали и две крупные российские фармацевтические компании - "Биотэк" и "Медоборудование".

"Биотэк - производитель биологических добавок, лекарственных средств (специализация - кардиология, онкология, ВИЧ, диабет, неврология, психиатрия и др.), препаратов для дезинфекции и медизделий.

В структуру компании входит несколько фармзаводов ("Биодез" в Лыткарино, "Марбиофарм" в Йошкар-Оле), аптечные сети и медцентр "Эскулап".

Председателем совета директоров "Биотэка" является Борис Шпигель, также выходец из Украины (родился в Хмельницком). Он с 2003 по 2013 годы был членом Совета Федерации РФ, а также является президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства.

Широкой общественности он известен тем, что был продюсером Николая Баскова, а его дочь была замужем за певцом. По версии российского Forbs, Шпигель в 2020 году занимал 60 строку в топ-200 богатейших бизнесменов РФ. Шпигель резко высказывался относительно событий на Донбассе, в частности, заявил, что Украина стала "нацистским государством", что представляет угрозу для всей Европы.

Внесен в списки "Миротворца" как "антиукраинский пропагандист".

Главой ООО "Медоборудование" является Александр Руди. Это небольшое предприятие, специализирующееся на продаже медицинских изделий. Также связанным предприятием является Завод по обслуживанию медтехники. "Медтехника", как и "Биотэк", получает госзаказы. В частности, работает с российским "Центром гигиены и эпидемиологии".