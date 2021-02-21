Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен впервые после ухода из Белого дома выступить на публичном мероприятии.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, Трамп готовится посетить консервативную политическую конференцию СРАС в Орландо, которая пройдет 28 февраля.

Согласно источникам журналистов, Трамп посвятит свое выступление будущему Республиканской партии, а также консервативному движению.

Ранее "Страна" писала, что основатель корпорации Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс считает, что администраторы социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, вскоре разрешат бывшему президенту США Дональду Трампа завести там аккаунт.

Также мы рассказывали, как бывший президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.