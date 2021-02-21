Иранская сторона изучает предложение Европейского союза о неформальной встрече между нынешними участниками ядерной сделки и США и готова вести переговоры. Однако Тегеран выдвинул условия своего участия в переговорах: он настаивает, чтобы все участники начали выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом сообщает Voice of America.

Между Ираном и США существуют разногласия по поводу того, кто должен сделать первый шаг для возрождения соглашения 2015 года. Тегеран настаивает на том,чтобы Вашингтон сначала снял санкции, а Вашингтон утверждает, что вначале Иран должен вернуться к выполнению условий сделки.

"Однако мы считаем, что для возвращения США к ядерному соглашению не требуется встречи, и единственный способ для этого - отменить санкции", - сказал заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Напомним, во время правления Трампа США, в обход ООН, возобновили санкции против Ирана. Такие санкции ранее вводились резолюциями Совбеза ООН и были поставлены на паузу после подписания ядерной сделки с Исламской Республикой (СВПД) в 2015 году. Иран в ответ на это поэтапно начал прекращать выполнение своих обязательств.

Также сообщалось, что США готовы снять санкции с Ирана, если там прекратят обогащение урана.