Американское космическое агентство NASA предложило всем желающим сделать фотографию на фоне пейзажей Марса при помощи специальной виртуальной фотокабины.

Об этом говорится на сайте организации.

Для создания снимка необходимо только загрузить свое фото и выбрать марсианский фон. После этого система самостоятельно разместит снимок пользователя среди пейзажа Красной планеты.

Еще до появления такого сервиса пользователи сети начали сами делать фотожабы на основе снимков, присланных маросоходом Perseverance. Они монтировали к ним котов, сцену из "Кин-дза-дза", "Чужого", инопланетян и так далее.

Напомним, фотографии с марсохода Perseverance космическое агентство США опубликовало пару дней назад. На снимках запечатлена поверхность соседней планеты. Также в кадр попали детали самого марсохода и тень от него.

Ранее "Страна" сообщала, что Perseverance совершил успешную посадку на Красную планету.