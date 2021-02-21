Мать бывшего бывшего нападающего футбольного клуба "Барселона" и сборной команды Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос умерла от Covid-19. О ее болезни было известно еще в декабре. Женщина лежала в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщает аргентинская спортивная газета Diario Olе в своем Twitter-аккаунте в воскресенье, 21 февраля.

О болезни матери сам звезда футбола писал в соцсети 21 декабря прошлого года.

"Дорогие друзья, моя мама больна Covid-19 , и мы боремся за ее скорейшее выздоровление. Она находится в отделении интенсивной терапии, получает всю медицинскую помощь. Я заранее благодарю вас за ваши молитвы, положительную энергию и привязанность", - написал тогда Роналдиньо.

Роналдиньо за свою карьеру становился обладателем "Золотого мяча-2005", лучшим футболистом мира по версии ФИФА 2004 и 2005 годов. В начале 2018 года бразилец завершил профессиональную футбольную карьеру.

Напомним, чемпион мира по футболу Леопольдо Луке в составе сборной Аргентины умер от коронавируса.

Также сообщалось, что от рака легких умер легендарный итальянский футболист Паоло Росси.