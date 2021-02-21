Украинские синоптики прогнозируют, что в ближайшее время стоит ожидать небольшого потепления, которое продержится минимум до среды, 24 февраля.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В понедельник, 22 февраля, в Украине будет тепло, во всех регионах воздух прогреется до плюсовых отметок. В южных областях столбик термометра покажет до +9, а на западе - до +11. Снег ожидается лишь в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Во вторник, 23 февраля, в Украине немного похолодает, но на западе будет еще тепло. На востоке синоптики прогнозируют морозы до -1...-6 по Цельсию. В центральных областях будет относительно тепло, около -1...+5, а ночью будут холода до -4.

В среду же, 24 февраля, в Украину снова придут довольно крепкие морозы. В восточных областях будет снегопад и до -9 градусов днем. Ночью похолодает до -14. При этом на западе все еще задержится тепло, вплоть до +10.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине резко потеплеет. В дневные часы большая часть регионов страны войдет в зону плюсовой температуры +1...-4 градуса.

Также напомним, что в Украину на выходных придет потепление до плюсовых температур. Днем практически повсеместно будет плюсовая температура.