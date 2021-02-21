Молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации, Мариловского спиртзавода, подала в суд на Фонд государственного имущества Украины. Причиной стало несоответствие заявленного в электронном лоте на торгах фактическому состоянию имущества.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 11 января 2021 года.

Так, во время осмотра купленного спиртового завода обнаружилось, что объекты недвижимости не соответствуют описанию. Кроме того, отсутствует важное оборудование, в частности влагомеры, котлы и вентиляторы.

"Таким образом, по состоянию на дату подачи иска проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - сказано в решении суда.

В итоге суд принял решение удовлетворить просьбу инвестора и остановить операцию покупки, в результате которой в бюджет Украины могло поступить 144 миллиона гривен. Представители компании отмечают, что инвестировать в Украину оказалось довольно непросто.

"Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть. Мы очень расстроены, что партнерство в этом проекте приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", - сказал совладелец СП "Zernoff" Юрий Дячук.

Напомним, летом прошлого года правительство Украины разблокировало вопрос приватизации предприятий спиртовой индустрии, которые были переданы на приватизацию Фонду госимущества.

Также сообщалось, что в декабре в Украине продали 12-й государственный спиртзавод. Во время аукциона стартовая цена выросла более чем вдвое.