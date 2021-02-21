Во Львовской области из-за отравления угарным газом погибли три человека – ГСЧС
В воскресенье, 21 февраля, в селе Сусолов Львовской области в результате отравления угарным газом погибли трое людей. При этом признаков пожара на месте происшествия обнаружено не было.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"21 февраля в ГСЧС поступила информация, что в с. Сусолов Самборского района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления угарным газом, погибли 3 человека. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", - сказано в сообщении.
Напомним, в январе во Львовской области уже гибли двое людей от отравления угарным газом. Одним из них был ребенок 2016 года рождения.
Также сообщалось, что в городе Буча Киевской области трое людей отравились угарным газом. Среди погибших был трехлетний ребенок.
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