Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что протестное движение проиграло, поскольку "потеряло улицы". Из-за этого оно лишилось возможности бороться с режимом Александра Лукашенко.

Об этом она рассказала в интервью изданию Le Temps, передает "Белсат".

Сейчас оппозиционеры пытаются улучшить свою организацию, а уличные протесты, возможно, продолжить весной.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила. Так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - сказала она.

Тихановская добавила, что сейчас предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения, которые существуют среди врачей, учителей и бывших силовиков.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - сообщила она.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказалась о разочаровании в западных политиках.

"Страна" также приводила заявление Тихановской о том, что она хочет встретиться с Путиным.