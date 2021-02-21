В Израиле, который стал мировым лидером по темпам вакцинации населения от коронавируса, медицинские работники зарегистрировали снижение риска заражения на 95,8% среди тех, кто сделал две прививки препаратом Pfizer.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля.

Такие данные основаны на информации, собранной на национальном уровне. Статистика касается граждан Израиля, которые получили вторую дозу вакцины от коронавируса как минимум за две недели до начала исследования.

По данным Минздрава страны на 30 января, около 1,7 миллиона израильтян прошли повторную вакцинацию, что сделало их подходящими для включения в исследование эффективности препарата производства Pfizer. В течение следующих двух недель ожидается вакцинирование 95% граждан в возрасте от 50 лет.

Напомним, с 21 феврале в Израиле разрешили открыть магазины, спортзалы, отели и другие места. Но воспользоваться их услугами смогут только те, кто был вакцинирован или вылечились от Covid-19 и получил специальный "зеленый сертификат", который это подтверждает. По сообщению израильских СМИ, в стране уже существует черный рынок поддельных сертификатов.

Также сообщалось, что в Израиле почти четверть населения прошла полный курс вакцинации от коронавируса.