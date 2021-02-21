Генеральный консул Республики Польша в Луцке Славомир Мисяк анонсировал проведение научной конференции в Волынском национальном университете им. Леси Украинки, посвященной 100-летию создания Волынского воеводства.

Соответствующий пост был опубликован на официальной странице консульства в Луцке в Facebook.

"По случаю 100-летия создания Волынского воеводства в составе Второй Речи Посполитой, Генеральный Консул РП в Луцке Славомир Мисяк искренне приглашает взять участие в научной конференции "Волынь в европейском геополитическом и культурном пространстве", которая пройдет 22 апреля 2021 года по инициативе Генерального Консульства РП в Луцке и Волынского национального университета имени Леси Украинки", - было сказано в сообщении.

Волынское воеводство - это административно-территориальная единица Второй Польской Республики. Оно было создано в 1919 году в результате восстановления Польского государства. Но в 1939 году, после присоединения Западной Украины к УССР, его территория вошла в состав Волынской, Ровенской и Тернопольской областей республики.

На анонс посла негативно отреагировал нардеп и бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Недипломатическое хамство от дипломата – консул приглашает отметить 100 "юбилей" польской оккупации Волыни. Польские дипломаты наверно отреагировали бы на приглашение от немецких коллег отметить годовщину создания в 1939 Генеральной губернии", - написал Вятрович.

После этого польский консул отредактировал свою запись, убрав из нее упоминание Волынского воеводства.

Как мы писали, в МИД Польши заявили, что в 2020 году 7094 гражданина Украины получили документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу.

Также "Страна" рассказывала, что польский посол в Украине назвал Бандеру идеологом преступления и ненависти.