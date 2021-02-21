В популярной среди детей и подростков социальной сети TikTok появился смертельно опасный челлендж под названием "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет". Речь идет о препарате "Дротаверин", который в таком количестве может привести не только к большим проблемам со здоровьем, но и к смерти.

Многие пользователи соцсети предупреждают подписчиков о том, что челлендж опасен для жизни и просят не участвовать в нем.

Так, одна девушка написала: "Сейчас по ТикТоку гуляет такая дичь: мол, сожри такое-то количество "Дротаверина" и посмотри, что будет". Ответ: ты умрешь. Не ведитесь на это, пожалуйста".

Скорее всего, жертвами челленджа стали украинские школьники, о гибели и отравлениях которых писала "Страна".

Мы сообщали, что 16 февраля в лицее Боярки две 12-летние ученицы приняли большое количество таблеток "Дротаверина" , в результате одна из девочек умерла. Уже на следующий день аналогичный случай произошел в Умани, где две школьницы наглотались таблеток, но обе выжили. 18 февраля в Киеве 15-летний мальчик съел таблетки и попал в больницу, а врачи начали говорить о моде на суицид среди подростков.

В Офисе Генпрокурора заявили, что школьницы из Боярки нашли рецепт самоубийства в сети TikTok. После этого в Украине начали собирать подписи для закрытия этой социальной сети, такое решение поддержал и детский омбудсмен Николай Кулеба.

Прокуратура расследует доведение до самоубийства школьниц в Боярке.

Не связана ли прокатившаяся по Украине волна детских самоубийств с так называемыми группами смерти и как можно уберечь своего ребенка подробно, разбиралась "Страна".