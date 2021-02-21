В Москве на улице Ясный проезд женщина задушила двух детей, после чего пыталась покончить с собой. Но в какой-то момент передумала и решила вызвать себе машину скорой помощи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах российской столицы.

"На северо-востоке столицы женщина задушила двух своих детей, одному из которых три года, второму 11 лет. После чего она попыталась совершить суицид", - рассказал источник журналистов.

Сейчас женщина госпитализирована. В правоохранительных органах сказали, что женщина находилась в неадекватном состоянии. В квартире, где произошла трагедия, обнаружили тело 11-летней девочки и трехлетнего мальчика. По данному факту уже начата проверка.

"Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного Следственного комитета. Они допрашивают отца детей и соседей семьи", - сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве.

В то же время Telegram-канал Mash рассказал некоторые подробности дикого происшествия. По данным канала, виновница трагедии – 36-летняя Алина, которая после убийства детей порезала себе вены.

Напомним, ранее в российском Воронеже мужчина-самоубийца выпрыгнул из окна и упал на коляску с пятимесячным ребенком. При падении мужчина погиб, а младенец получил серьезные травмы и умер в машине скорой помощи.

Также "Страна" рассказывала, что в России мужчина зверски убил учительницу математики возле одного из местных кафе.