За прошедшие сутки противник на Донбассе семь раз нарушал режим прекращения огня. Потерь среди гражданского населения и украинских военных нет, но были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. По состоянию на утро воскресенья, 21 января, нарушений режима тишины не зафиксировано.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 21 февраля.

Во время обстрела недалеко от населенного пункта Южное противник вел прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия. Также возле Новгородского был открыт огонь из минометов 120-го калибра, под который и попали дома гражданских. Среди них пострадавших нет.

"Также противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Попасная и Екатериновка. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших военных нет", - говорится в записи.

Напомним, на Донбассе с 27 июля 2020 года с систематическими нарушениями действует режим прекращения огня. 23 января режим прекращения огня был нарушен 9 раз.

Также "Страна" сообщала о заявлении ОБСЕ, что без политического прогресса режим прекращения огня на Донбассе нивелируется.