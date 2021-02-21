Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск считает курсы криптовалют Ethereum и Bitcoin слишком высокими. Хотя именно благодаря своим вложениям в криптовалюту и стремительному росту курса он заработал за январь 2021 года больше прибыли, чем за весть прошлый год ему принесла продажа автомобилей.

Об этом пишет The Times.

Согласно подсчетам издания, если количество биткоинов, которыми владеет Tesla, не изменилось с 31 января, то именно за счет стремительного роста курса компания заработала 930 миллионов долларов. При этом за 2020 год прибыли за счет авто вышло около 721 миллиона долларов.

Что касается цены криптовалют, то Маск считает, что такие деньги - всего лишь виртуальные данные.

"Письмо о том, что у вас есть золото, - это не то же самое, что иметь золото. Вы могли бы также иметь криптовалюту. Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое", - написал Илон Маск в Twitter.

В комментарии к своему посту он дописал: "считаю, что цена Ethereum и Bitcoin кажется высокой".

Напомним, в январе Илон Маск одной записью поднял стоимость криптовалюты на $5 тысяч.

Также сообщалось, что твит Илона Маска обрушил курс криптовалюты Dogecoin, созданной в 2013 году в честь интернет-мема.