За прошедшие сутки коронавирусом в Украине заразились 323 ребенка. Фото: "Страна"

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 4 489 человек, что на 1806 меньше, чем в предыдущий день. При этом за сутки тестирование на коронавирус прошли 27 188 украинцев, а в предыдущий день в два с лишним раза больше - 67 017.

Об этом свидетельствуют данные главы МОЗ Максима Степанова, обнародованные в Facebook в воскресенье, 21 февраля.

Среди заболевших за последние сутки 323 ребенка и 133 медицинских работника. Лидером среди регионов Украины по распространению коронавируса продолжает оставаться Ивано-Франковская область (618 новых случаев), за ней идут Винницкая (482 новых случаев) и Житомирская (365 новых случаев).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

  • Киев - 200 случаев;
  • Винницкая область - 482 случая;
  • Волынская область - 96 случаев;
  • Днепропетровская область - 223 случая;
  • Донецкая область - 92 случая;
  • Житомирская область - 365 случаев;
  • Закарпатская область - 281 случай;
  • Запорожская область - 34 случая;
  • Ивано-Франковская область - 618 случаев;
  • Киевская область - 243 случая;
  • Кировоградская область - 15 случаев;
  • Луганская область - 20 случаев;
  • Львовская область - 243 случая;
  • Николаевская область - 147 случаев;
  • Одесская область - 133 случая;
  • Полтавская область - 49 случаев;
  • Ровенская область - 91 случай;
  • Сумская область - 134 случая;
  • Тернопольская область - 162 случая;
  • Харьковская область - 197 случаев;
  • Херсонская область - 42 случая;
  • Хмельницкая область - 171 случай;
  • Черкасская область - 54 случая;
  • Черновицкая область - 320 случаев;
  • Черниговская область - 77 случаев.

За все время пандемии в Украине Covid-19 заболели 1 304 456 (+4 489 за сутки) человека, из них преодолели болезнь 1 146 073 (+1 557 за сутки) украинцев, летальным исходом закончился 25 103 (+58 за сутки) случай болезни.  

статистика коронавируса в Украине. Скриншот https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/a.212701119272891/878619176014412/

статистика коронавируса в Украине. Скриншот https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/photos/a.212701119272891/878619176014412/

Напомним, в день прибытия в Украину вакцины от коронавируса ее получат такие области: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая.

Также сообщалось, что индийская вакцина от коронавируса COVISHIELD может стать первой вакциной, которая поступит в Украину. Степанов лично полетел за ней в Индию.

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