За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 4 489 человек, что на 1806 меньше, чем в предыдущий день. При этом за сутки тестирование на коронавирус прошли 27 188 украинцев, а в предыдущий день в два с лишним раза больше - 67 017.

Об этом свидетельствуют данные главы МОЗ Максима Степанова, обнародованные в Facebook в воскресенье, 21 февраля.

Среди заболевших за последние сутки 323 ребенка и 133 медицинских работника. Лидером среди регионов Украины по распространению коронавируса продолжает оставаться Ивано-Франковская область (618 новых случаев), за ней идут Винницкая (482 новых случаев) и Житомирская (365 новых случаев).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 200 случаев;

Винницкая область - 482 случая;

Волынская область - 96 случаев;

Днепропетровская область - 223 случая;

Донецкая область - 92 случая;

Житомирская область - 365 случаев;

Закарпатская область - 281 случай;

Запорожская область - 34 случая;

Ивано-Франковская область - 618 случаев;

Киевская область - 243 случая;

Кировоградская область - 15 случаев;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 243 случая;

Николаевская область - 147 случаев;

Одесская область - 133 случая;

Полтавская область - 49 случаев;

Ровенская область - 91 случай;

Сумская область - 134 случая;

Тернопольская область - 162 случая;

Харьковская область - 197 случаев;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 171 случай;

Черкасская область - 54 случая;

Черновицкая область - 320 случаев;

Черниговская область - 77 случаев.

За все время пандемии в Украине Covid-19 заболели 1 304 456 (+4 489 за сутки) человека, из них преодолели болезнь 1 146 073 (+1 557 за сутки) украинцев, летальным исходом закончился 25 103 (+58 за сутки) случай болезни.

Напомним, в день прибытия в Украину вакцины от коронавируса ее получат такие области: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая.

Также сообщалось, что индийская вакцина от коронавируса COVISHIELD может стать первой вакциной, которая поступит в Украину. Степанов лично полетел за ней в Индию.