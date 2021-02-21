В Украине число заражений коронавирусом за сутки упало почти на две тысячи. Данные на 21 февраля
За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 4 489 человек, что на 1806 меньше, чем в предыдущий день. При этом за сутки тестирование на коронавирус прошли 27 188 украинцев, а в предыдущий день в два с лишним раза больше - 67 017.
Об этом свидетельствуют данные главы МОЗ Максима Степанова, обнародованные в Facebook в воскресенье, 21 февраля.
Среди заболевших за последние сутки 323 ребенка и 133 медицинских работника. Лидером среди регионов Украины по распространению коронавируса продолжает оставаться Ивано-Франковская область (618 новых случаев), за ней идут Винницкая (482 новых случаев) и Житомирская (365 новых случаев).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
- Киев - 200 случаев;
- Винницкая область - 482 случая;
- Волынская область - 96 случаев;
- Днепропетровская область - 223 случая;
- Донецкая область - 92 случая;
- Житомирская область - 365 случаев;
- Закарпатская область - 281 случай;
- Запорожская область - 34 случая;
- Ивано-Франковская область - 618 случаев;
- Киевская область - 243 случая;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- Луганская область - 20 случаев;
- Львовская область - 243 случая;
- Николаевская область - 147 случаев;
- Одесская область - 133 случая;
- Полтавская область - 49 случаев;
- Ровенская область - 91 случай;
- Сумская область - 134 случая;
- Тернопольская область - 162 случая;
- Харьковская область - 197 случаев;
- Херсонская область - 42 случая;
- Хмельницкая область - 171 случай;
- Черкасская область - 54 случая;
- Черновицкая область - 320 случаев;
- Черниговская область - 77 случаев.
За все время пандемии в Украине Covid-19 заболели 1 304 456 (+4 489 за сутки) человека, из них преодолели болезнь 1 146 073 (+1 557 за сутки) украинцев, летальным исходом закончился 25 103 (+58 за сутки) случай болезни.
Напомним, в день прибытия в Украину вакцины от коронавируса ее получат такие области: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая.
Также сообщалось, что индийская вакцина от коронавируса COVISHIELD может стать первой вакциной, которая поступит в Украину. Степанов лично полетел за ней в Индию.