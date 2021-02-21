Длительное ношение медицинской маски оказывает негативное влияние на здоровье зубов и десен. В результате того, что рот и нос прикрыты в течение продолжительного времени, человек начинает дышать чаще, что вызывает сухость во рту, которая способствует развитию заболеваний.

Об этом российский стоматолог Геннадий Шаргородский рассказал телеканалу "Звезда".

По словам специалиста, когда в течение долгого времени у человека закрыты нос и рот, он начинает дышать чаще. Это, в свою очередь, приводит к сокращению объема влаги и появлению сухости во рту, которая способствует развитию кариеса и заболеваний десен, а также появлению неприятного запаха изо рта.

Кроме того, на слизистой рта могут появиться трещины и темные пятна, потому что из-за маски бактерии не могут выйти наружу. Поэтому стоматолог рекомендует делать перерывы в ношении маски - так бактерии смогут выйти из полости рта.

Чтобы избежать негативных последствий ношения маски, врач дал такие рекомендации:

чаще чистите зубы,

полоскайте рот водой,

пейте больше воды,

употребляйте леденцы и жевательные резинки без сахара для увеличения слюноотделения.

Напомним, врачи объяснили украинцам, как правильно надевать и снимать маску и перчатки. В частности нельзя прикасаться к внешней поверхности маски.

Также сообщалось, что в США доказали, что маски уменьшают риск быть госпитализированным с COVID-19