Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против народного депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука свидетельствует о наступлении реакции в стране, которая может привести к военному решению на Донбассе.

Об этом сообщает "РБК" в субботу, 20 февраля.

"Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере", - говорит Песков.

По его словам, Россия видит репрессивные меры в отношении СМИ, граждан Украины, а также ведущих политиков страны.

"Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины", - заявил пресс-секретарь.

Помимо этого, Москва видит ухудшение социального положения на Украине, включая рост цен на услуги ЖКХ. "Поскольку речь идет о нашем соседе, подобная экономическая ситуация вкупе с проявлением реакции внутренней - это предмет для серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.

В то же время, отвечая на вопрос, виден ли в происходящем в Украине американский след, Песков сказал, что США не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании военного потенциала.

"Такая помощь поступает. Они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает, а это провоцирует самые горячие украинские головы на проявление агрессивности", - заявил Песков, добавив, что это не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале февраля Владимир Зеленский ввел санкции против нардепа Тараса Козака и его активов - телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Вчера решением ССНБО были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В частности, под санкции попали нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Также в своем материале мы обнародовали полный список санкций СНБО.