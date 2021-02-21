Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак считает, что обострение в зоне операции Объединенных сил на Донбассе может быть связано с решениями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях по поводу финансирования терроризма.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ на своей сайте.

По его словам, в последнее время чаще фиксируются провокации на отдельных участках фронта.

Хомчак заявил, что, как правило, обстрелы украинских позиций и мирных населенных пунктов наблюдаются накануне встреч Трехсторонней контактной группы, а также после заседаний СНБО относительно принятия санкций за "финансирование терроризма".

Ранее "Страна" разбиралась, почему вновь заговорили о большой войне на Донбассе и что будет на самом деле. В частности, в Украине идет нарастание проблем с Донбассом. Помимо этого, обострение на фронте сопровождается воинственной риторикой в Киеве.

Также мы писали, что на Донбассе началось новое обострение. И ВСУ, и сепаратисты заявляют об обоюдных массированных обстрелах.

Как сообщалось, в ходе вчерашнего заседания СНБО решил вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе.