Сразу после прибытия вакцины от коронавируса в Украину одновременно 11 машин начнут развозить препарат по областным складам. В день развозки препарат получит Киев и шесть областей: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая. В остальную часть страны препарат прибудет на следующий день.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей странице в Facebook в субботу, 20 февраля.

"В первый месяц для обеспечения готовности к проведению вакцинации работы будет НСЗУ выплачивать 8 тыс грн на одну мобильную команду медиков. Далее медицинское учреждение будет получать доплату за фактическое количество провакцинированных человек - 25 грн за первую дозу вводимой вакцины и 60 грн за вторую", - объяснил Ляшко.

Также он рассказал, что Украина готова принять любое количество вакцины любого типа, уже организован четкий план развоза препарата. В воскресенье заместитель министра здравоохранения лично приедет в Черниговскую область с проверкой мобильной бригады и больницы, работники которой получат прививку первыми.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине должна была стартовать 15 февраля, но этого не произошло. Позже министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что вакцинация в Украине начнется до конца нынешней недели, то есть до 21 февраля. Задержку с поставкой вакцин Ляшко прокомментировал "Стране".

Также сообщалось, что индийская вакцина от коронавируса COVISHIELD может стать первой вакциной которая поступит в Украину. Степанов лично полетел в Индию за препаратом.