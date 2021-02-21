В воскресенье, 21 февраля, в восточной области Украины синоптики прогнозируют осадки в виде снега, на всей остальной территории страны будет облачно, но с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей сайте.

На Западной Украине в течение дня будет сухо, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +2...+5 градусов. На Закарпатье будет теплее, днем температура воздуха прогреется до +8 градусов.

В восточных регионах нашей страны периодически будет идти небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов.

В северной части страны синоптики осадков не прогнозируют. Отметки на термометрах покажут +1...+4 градуса. В южных областях завтра также будет сухо. В дневное время там стоит ожидать до 5 градусов тепла.

В Киеве 21 февраля переменная облачность, но без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов. В ночное время температура будет колебаться от ноля до -3 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что с сегодняшнего дня в Украине резко потеплеет. В дневные часы большая часть регионов страны войдет в зону плюсовой температуры +1...-4 градуса.

Также напомним, что в Украину на выходных придет потепление до плюсовых температур. Днем практически повсеместно будет плюсовая температура.