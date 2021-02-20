Правительство Австрии рассматривает вариант производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своих производственных мощностях, если из России поступит соответствующий запрос.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя австрийского правительства.

Согласно информации агентства, посольство РФ проинформировало власти Австрии о готовности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) изготавливать "Спутник V". В то же время в Австрийском правительстве сообщили, что письмо с информацией получили и изучают его для ответа.

Ранее канцлер Австрии заявил, что готов сделать прививку российской вакциной и готов производить препарат в стране, но только после того как "Спутник V" будет одобрен в Европе.

Также сообщалось, что Венгрия первой в Евросоюзе одобрила использование российской вакцины "Спутник V", в обход регулирующих органов Евросоюза, и в ближайшее время начнет прививать население.