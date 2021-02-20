Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины под санкции, согласно которым полностью запрещаются торговые операции, попал владелец розничной сети магазинов "Спортмастер". Однако работники горячей линии магазинов ни о каких ограничениях не слышали и работают в штатном режиме.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Информацию по поводу закрытия магазинов нам не предоставляли, поэтому на данный момент магазины работают в штатном режиме", - сообщила "Стране" оператор горячей линии "Спортмастера" Виктория.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Санкции будут действовать на протяжении трех лет.

При этом известный юрист Андрей Портнов назвал введенные санкции в отношении владельца сети доказательством неадекватности власти.

Также "Страна" писала, кто именно попал под санкции и какие ограничения они подразумевают.