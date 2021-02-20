В субботу, 20 февраля, в городе Дрогобыч Львовской области двое мужчин погибли от взрыва гранаты, находившаяся с ними женщина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщает замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети.

"Час назад на Львовщине, в городе Дрогобыч, произошла трагедия. Мужчина с женщиной пришел на встречу к своим знакомым. Во время общения мужчина достал ручную гранату, которая взорвалась в его руках. Двое мужчин погибли на месте", - заявил Геращенко.

Также от взрыва пострадала женщина, она в крайне тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями госпитализирована в больницу.

Заместитель главы МВД напомнил, что в 2020 году Национальная полиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов.

"Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свою, ни чужую жизнь! Поэтому МВД и Национальная полиция выступают категорически против любого ослабления контроля за оборотом оружия", - пишет Геращенко.

В комментарии "Стране" замглавы МВД Антон Геращенко уточнил, что 99,9% гранат попадает из зоны ООС/АТО. Однако мужчина, у которого в руках взорвалась граната, не служил на фронте.

"По той информации, что у меня есть - он был на заработках в Польше. И тот, к кому он пришёл на встречу, тоже", - сообщил Геращенко "Стране".

Ранее "Страна" сообщала, что мужчина мог подорвать себя гранатой в детском саду в Киеве из-за смерти сына. Сейчас следователи выясняют мотивы такого поступка: не было ли доведения до самоубийства.

Также напомним, что в Днепропетровской области двое детей пострадали от взрыва запала гранаты. В результате взрыва дети 14-ти и 6-ти лет получили травмы рук, живота и лица.