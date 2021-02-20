Индийская вакцина от коронавируса COVISHIELD производства Serum Institute India поступит в Украину уже в ближайшее время, первый транш ожидается объемом в 500 тысяч доз.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Индии в Украине на своей странице в Facebook.

"Личная просьба президента Владимира Зеленского к премьер-министру Моди и постоянные усилия министерств здравоохранения и иностранных дел Украины, а также посла Индии в Украине Партха Сатпати позволили Украине стать одной из первых стран, которые получат вакцину из Индии в феврале", - говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что первая поставка в 500 тысяч доз вакцины поступит в Украину уже в ближайшее время и позволит стране начать компанию по вакцинации населения от коронавируса, а в будущем, по мере наращивания производства в Индии, в Украину будет поступать больше препарата.

"Эта поставка вакцины является еще одним примером той важной роли, которую индийская фармацевтическая промышленность играет в обеспечении безопасности здоровья в Украине", - добавили в посольстве.

Разработчик технологии этой вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов лично вылетел за вакцинами от коронавируса в Индию.

Также сообщалось, что начало вакцинации от коронавируса в Украине было анонсировано на 15 февраля. Но в тот день вакцинация так и не началась. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал "Стране" ситуацию с задержкой поставки вакцин от коронавируса.