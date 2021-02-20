Администрация мессенджера WhatsApp ограничит возможности пользования своим приложением всем, кто не примет обновленные положения политики мессенджера до 15 мая, в соответствии с которыми пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Если и после этой даты пользователь не согласится с условиями, то его аккаунт будет удален.

Об этом сообщают на сайте техподдержки мессенджера.

"Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении", - говорят в компании.

В свою очередь, если пользователи мессенджера не примут обновленные положения и после 15 мая, то их аккаунт будет автоматически удален.

По сведениям интернет-портала TechCrunch, такие аккаунты пользователей, согласно правилам компании, полностью будет удалены через 120 дней.

Напомним, что WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике экспертов и пользователей во многих странах.

Также "Страна" сообщала, что WhatsApp теперь требует биометрическую аутентификацию для ПК-версии. После подтверждения личности нужно отсканировать QR-код с помощью телефона.