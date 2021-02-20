Несогласным с новыми правилами пользователей WhatsApp запретят даже читать сообщения. Потом их аккаунты удалят
Администрация мессенджера WhatsApp ограничит возможности пользования своим приложением всем, кто не примет обновленные положения политики мессенджера до 15 мая, в соответствии с которыми пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook. Если и после этой даты пользователь не согласится с условиями, то его аккаунт будет удален.
Об этом сообщают на сайте техподдержки мессенджера.
"Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении", - говорят в компании.
В свою очередь, если пользователи мессенджера не примут обновленные положения и после 15 мая, то их аккаунт будет автоматически удален.
По сведениям интернет-портала TechCrunch, такие аккаунты пользователей, согласно правилам компании, полностью будет удалены через 120 дней.
Напомним, что WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто его использует, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Этот шаг подвергся резкой критике экспертов и пользователей во многих странах.
Также "Страна" сообщала, что WhatsApp теперь требует биометрическую аутентификацию для ПК-версии. После подтверждения личности нужно отсканировать QR-код с помощью телефона.