"Старт необратимых последствий". Портнов назвал санкции против "Спортмастера" тотальным маразмом
Известный юрист Андрей Портнов назвал введенные санкции, под которые попал владелец сети розничной торговли "Спортмастер", доказательством неадекватности власти.
Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 20 февраля.
"Внесудебные санкции в отношении спортивной сети "Спортмастер" - конкретное доказательство неадекватности власти, непонимания экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности. Это решение СНБО - абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве. Тотальный и беспрецедентный маразм", - говорит юрист.
Скриншот: t.me/PortnovUA
Напомним, что под санкции СНБО попал владелец сети магазинов "Спортмастер". Санкции введены на три года и распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО "Спортмастер Украина" и владеет долей в 99%.
Также "Страна" приводила полный список санкций СНБО. Они были введены против ряда физических и юридических лиц.