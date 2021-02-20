Известный юрист Андрей Портнов назвал введенные санкции, под которые попал владелец сети розничной торговли "Спортмастер", доказательством неадекватности власти.

Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 20 февраля.

"Внесудебные санкции в отношении спортивной сети "Спортмастер" - конкретное доказательство неадекватности власти, непонимания экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности. Это решение СНБО - абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве. Тотальный и беспрецедентный маразм", - говорит юрист.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, что под санкции СНБО попал владелец сети магазинов "Спортмастер". Санкции введены на три года и распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО "Спортмастер Украина" и владеет долей в 99%.

Также "Страна" приводила полный список санкций СНБО. Они были введены против ряда физических и юридических лиц.