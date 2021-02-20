Обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей "Риффмастер" Антоненко, который останется в СИЗО как минимум до 2 апреля, опасается, что его могут убить. Он предоставил список лиц, которых просит винить в случае своей смерти и предупредил, что не собирается совершать самоубийство.

Письмо от Антоненко обнародовала правозащитная организация "Правотворец" в Facebook.

В письме сообщается, что с Антоненко сняли некоторые внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении и у этого есть две стороны, одна из них - положительная. Заключенный хочет верить, что снятие ограничений - первый шаг к справедливости и его освобождению.

"И второй – это очередная выходка того же режима МВД относительно возможного моего устранения физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак! Итак. Я официально сообщаю, что у меня нет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО. Я не употребляю ни алкоголя, ни наркотиков (никаких). Я слежу за здоровьем, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом", - сообщил подозреваемый.

Кроме того он уточнил, что не собирается кончать жизнь самоубийством, а в случаем своей смерти потребовал считать виновными следующих лиц: главу МВД Арсена Авакова, президента Владимира Зеленского, замминистра внутренних дел Антона Герщенко, главу департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, нескольких следователей, экспертов и генпрокурора Ирину Венедиктову, экс-генпрокурора Руслана Рябошапку и его зама Виктора Чумака.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, его машина взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Также сообщалось, что ичным обязательством и денежным залогом, Юлия Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Андрей Антоненко - в СИЗО..