Хомчак заявил, что сепаратисты на Донбассе обстреливают сами себя
Главнокомандующий Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что обстрелы украинских позиций со стороны противника совершаются накануне заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по регулированию конфликта на Донбассе с целью дискредитации сил Операции объединенных сил (ООС).
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.
"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС", - говорит Хомчак.
По данным Генштаба, сегодня, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов украинских позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии вел огонь по украинским позициям в районе Южного.
В пресс-центре также заявили, что с позиций у Горловки противник открывал огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции от чего, по полученной информации, погиб один человек и есть раненые.
Также в Генштабе добавили, что украинские военнослужащие в районе ООС придерживаются принятых соглашений готовы открыть ответный огонь только в случае угрозы их жизни и сдерживания противника от ведения активных действий и норм международного гуманитарного права, но всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни.
"Любые обвинения Вооруженных сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", - заявили в пресс-центре.
Скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua
Ранее "Страна" сообщала, что СНБО принял секретное решение после обострения ситуации на Донбассе.
Также напомним, что на Донбассе началось новое обострение. И ВСУ, и сепаратисты заявляют об обоюдных массированных обстрелах.