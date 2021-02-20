Главнокомандующий Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что обстрелы украинских позиций со стороны противника совершаются накануне заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по регулированию конфликта на Донбассе с целью дискредитации сил Операции объединенных сил (ООС).

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

"Основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов Вооруженными силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС", - говорит Хомчак.

По данным Генштаба, сегодня, 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов украинских позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линию электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии вел огонь по украинским позициям в районе Южного.

В пресс-центре также заявили, что с позиций у Горловки противник открывал огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции от чего, по полученной информации, погиб один человек и есть раненые.

Также в Генштабе добавили, что украинские военнослужащие в районе ООС придерживаются принятых соглашений готовы открыть ответный огонь только в случае угрозы их жизни и сдерживания противника от ведения активных действий и норм международного гуманитарного права, но всегда готовы к открытию ответного огня, если есть угроза их жизни.

"Любые обвинения Вооруженных сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", - заявили в пресс-центре.

Скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ранее "Страна" сообщала, что СНБО принял секретное решение после обострения ситуации на Донбассе.

Также напомним, что на Донбассе началось новое обострение. И ВСУ, и сепаратисты заявляют об обоюдных массированных обстрелах.