США депортировали в Германию 95-летнего экс-охранника нацистского концлагеря Фридриха Карла Бергера. Суд принял решение, что страна не будет убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечества. В США он прожил 60 лет.

Об этом сообщается в заявлении министерства юстиции США, опубликованном в субботу, 20 февраля.

"Высылка Бергера демонстрирует стремление министерства юстиции гарантировать, чтобы Соединенные Штаты не были убежищем для тех, кто участвовал в нацистских преступлениях против человечества и других нарушениях прав человека", - сказал исполняющий обязанности генерального прокурора США Монти Уилкинсон.

Фридрих Карл Бергер в молодости

Иммиграционный суд в Мемфисе в штате Теннесси принял в феврале 2020 года решение выслать Бергера из США. Причиной стало то, что в 1945 году он служил охранником узников в системе лагерей Нойенгамме добровольно.

Фридрих Карл Бергер в наше время

Апелляционный совет по иммиграционным делам в ноябре 2020 года оставил в силе это решение. В признании Бергер сказал, что никогда не просил о переводе из службы охраны концлагеря, и что он до сих пор получает пенсию из ФРГ из-за его работы в Германии, включая службу в военное время.

Бергер имеет немецкое гражданство, в США он проживал с 1959 года. В субботу, 20 февраля, он вылетел из США и приземлился во Франкфурте, где его будут допрашивать следователи.

В заявлении Минюста США сообщили, что Бергер стал 70-м по счету человеком, высланным из США в рамках программы ведомства по выявлению, расследованию и устранению нацистских преследователей.

Напомним, СБУ сообщила о поимке в Киеве неонациста Гитлера, который призывал к совершению терактов на расовой и религиозной почве.

В 2018 "Страна" писала, что в 2018 году из США депортировали надзирателя концлагеря, а Польша требует выдачи "Волка" из СС "Галичина". Это был второй случай за последние почти 10 лет , когда из Америки депортируют украинского националиста, сотрудничавшего с фашистами.