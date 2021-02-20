Среди юридических лиц, которые попали в санкционный список, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, оказалась попал владелец сети розничной торговли "Спортмастер".

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте президента Украины.

Так, санкции введены на три года и распространяются на на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Эта компания является владельцем сети магазинов в России, Украине и других странах. Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО "Спортмастер Украина".

Согласно указу, на компанию накладываются следующие санкции:

ограничения торговых операций (полный запрет);

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (запрет ввоза продукции сингапурской компании "Sportmaster Operations Pte. Ltd" непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств).

Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против нардепа "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, в общем решением СНБО были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. Президент Владимир Зеленский ввел своим Указом решение СНБО в действие.

Почему в числе прочих санкции были введены против Оксаны Марченко и кто она такая, подробно разбиралась "Страна".

Полный список физлиц и юрлиц, попавших под санкции СНБО приведен здесь.