На птицефабрике на юге Нидерландов в городе Синт-Уденроде обнаружена вспышка птичьего гриппа. Речь может идти о высокопатогенной разновидности заболевания. Около 122 тысяч кур уничтожат, в опасности лишиться птиц еще десятки птицефабрик.

Об этом сообщает сайт правительства страны в субботу, 20 февраля.

"Речь может идти об опасной (высокопатогенной) разновидности заболевания", - говорится в сообщении.

Еще две птицефабрики находятся в радиусе 1 км. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах, а это около 122 тысяч кур, будет уничтожена.

В радиусе еще 3 км находится семь птицефабрик. Для них будет осуществляться регулярное тестирование на наличие птичьего гриппа. В радиусе 10 км располагается еще 26 ферм. Для них с субботы действует запрет на транспортировку как самих птиц, так и яиц, навоза и подстилки.

Птичий грипп, классическая чума птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%.

Напомним, что во время эпидемии коронавируса его весьма часто находят в популяциях норок - как живущих на фермах, так и диких. Из-за вируса-мутанта сотни людей стали заражаться от норок в Дании. Там в конце осени ввели жесткий локдаун. Тогда убили около 17 миллионов этих зверьков.

Между тем "Страна" сообщала, что в Литве усыпили около 40 тысяч норок, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса.

Кроме того, во Франции осенью на одной из ферм на западе обнаружили зараженных коронавирусом норок. 1000 животных на ферме умертвили. Случаи заражения норки также были зарегистрированы в других странах Европы, особенно в Швеции, Греции и Нидерландах.