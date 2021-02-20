Известный российский интернет-предприниматель, совладелец инвестиционной группы "Русские фонды" и уроженец Горловки Сергей Васильев считает, что новая популярная социальная сеть Clubhouse, стать пользователями которой могут только владельцы iPhone по специальным приглашениям, помешает тотальной украинизации.

Об этом Васильев написал на своей странице в Facebook.

"Большинство украинцев, в особенности с активной позицией, это - русскоговорящие украинцы. Они могут активно пропагандировать мову, агитировать за запрет русского языка в общественных местах, но сами дома и между собой общаются именно на русском языке. Они будут разговаривать на мове в эфирах украинского телевидения, но между собой, в простых разговорах будут переходить на русский", - считает Васильев.

Общение в Clubhouse происходит исключительно с помощью голоса, пользователь может выбрать "комнату", где происходит интересная для него беседа и подключиться к ней. И поскольку, по мнению Васильева, для большинства украинских спикеров родной язык - русский, то и говорить они будут на нем.

"Когда украинцы будут заселять клабхаус, искать там интересные темы и спикеров, они очевидным образом будут выбирать темы и спикеров на русском языке просто потому, что этих тем и спикеров будет в сотни, если не в тысячу раз больше...Лучшего оружия для продвижения "русского мира" в Украине трудно было придумать", - говорит Васильев.

Напомним, основатель Space X и Tesla, пользователь Clubhouse Илон Маск пригласил в социальную сеть Владимира Путина. В Кремле такое приглашение назвали "интересным предложением".

Сколько известных украинцев, россиян и белорусов уже зарегистрировались в Clubhouse и о чем они там беседуют подробно разбиралась "Страна".