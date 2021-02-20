Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.

Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте президента Украины.

Отметим, что под санкции СНБО помимо прочих попал и владелец сети магазинов "Спортмастер".

Решением санкции вводятся на три года в отношении ряда физических лиц. А именно:

Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ,

Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ,

Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины,

Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,

Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины,

Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ,

Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины,

Попов Михаил Юрьевич, уроженец г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края РФ, проживает в г. Краснодаре Краснодарского края, доктор социологических наук, главный редактор всероссийского научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки".

Против них, согласно вышеупомянутому указу, были введены следующие санкции:

блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или

приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.

Помимо этого, есть юридические лица, которым были введены санкции. Среди них:

EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)

Согласно указу президента Владимира Зеленского, им были введены следующие санкции:

ограничения торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

а также другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.

Также среди прочих юридических лиц, санкции были введены следующим юрлицам:

Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ, г. Москва

Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск

Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сингапур, Оуэ Даунтаун (управляет известной сетью магазинов "Спортмастер").

Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт", РФ, Ростовская обл., г. Донецк

Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт", РФ, г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг", РФ, г. Ростов-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские Угли", РФ, г. Ростов-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью "Биотэк", РФ, г. Москва.

Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс", РФ, г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование", РФ, г. Москва.

Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Севастополь.

Их деятельность ограничили следующими санкциями в виде:

блокировки активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничения торговых операций;

приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами.

Обществу с ограниченной ответственностью "ИндаСофт", РФ, г. Москва были введены следующие санкции:

блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций (полное прекращение)

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.

Также санкции вводятся и против китайского инвестора "Мотор Сичи" Ду Тао. Его набор санкций:

блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок в других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которой применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;

прекращения выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет осуществления Национальным банком Украины регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства;

запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которой является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юридическим лицом или его деятельность;

прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;

иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (запрет осуществления концентрации субъектов хозяйствования)

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что что в ходе вчерашнего заседания СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Решением СНБО также были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.

Также "Страна" сообщала, что, согласно указу, национализировать трубопровод поручили Венедиктовой и НАБУ. То есть, вернуть (через суды) данный объект в собственность государства.