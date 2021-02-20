Медведчук, Марченко, Ду Тао и "Спортмастер". Полный список санкций СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.
Соответствующий Указ обнародован на официальном сайте президента Украины.
Отметим, что под санкции СНБО помимо прочих попал и владелец сети магазинов "Спортмастер".
Решением санкции вводятся на три года в отношении ряда физических лиц. А именно:
- Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ,
- Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ,
- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины,
- Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,
- Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины,
- Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ,
- Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины,
- Попов Михаил Юрьевич, уроженец г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края РФ, проживает в г. Краснодаре Краснодарского края, доктор социологических наук, главный редактор всероссийского научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки".
Против них, согласно вышеупомянутому указу, были введены следующие санкции:
- блокирование активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или
- приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;
- полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов;
- ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.
Помимо этого, есть юридические лица, которым были введены санкции. Среди них:
- EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
Согласно указу президента Владимира Зеленского, им были введены следующие санкции:
- ограничения торговых операций;
- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- а также другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.
Также среди прочих юридических лиц, санкции были введены следующим юрлицам:
- Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ, г. Москва
- Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск
- Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сингапур, Оуэ Даунтаун (управляет известной сетью магазинов "Спортмастер").
- Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт", РФ, Ростовская обл., г. Донецк
- Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт", РФ, г. Москва
- Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг", РФ, г. Ростов-на-Дону
- Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские Угли", РФ, г. Ростов-на-Дону
- Общество с ограниченной ответственностью "Биотэк", РФ, г. Москва.
- Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс", РФ, г. Москва
- Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование", РФ, г. Москва.
- Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Севастополь.
Их деятельность ограничили следующими санкциями в виде:
- блокировки активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничения торговых операций;
- приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами.
Обществу с ограниченной ответственностью "ИндаСофт", РФ, г. Москва были введены следующие санкции:
- блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций (полное прекращение)
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
- прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом.
Также санкции вводятся и против китайского инвестора "Мотор Сичи" Ду Тао. Его набор санкций:
- блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- ограничение торговых операций;
- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц - резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок в других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которой применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
- полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим Законом;
- прекращения выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
- запрет осуществления Национальным банком Украины регистрации участника международной платежной системы, платежной организацией которой является резидент иностранного государства;
- запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которой является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или влияет на управление юридическим лицом или его деятельность;
- прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;
- иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (запрет осуществления концентрации субъектов хозяйствования)
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, что что в ходе вчерашнего заседания СНБО ввел санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Решением СНБО также были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва.
Также "Страна" сообщала, что, согласно указу, национализировать трубопровод поручили Венедиктовой и НАБУ. То есть, вернуть (через суды) данный объект в собственность государства.