Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука, которые рассчитаны на три года. Также они вводятся против его жены Оксаны Марченко, а также других физических и юридических лиц (среди них много компаний, принадлежащих Оксане Марченко, включая Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области).

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021г "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Новость дополняется