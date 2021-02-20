Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О принятии мер по защите имущественных интересов государства".

Текст указа обнародовали на сайте президента в субботу, 20 февраля.

Согласно тексту документа, в указе Зеленский постановляет:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О принятии мер по защите имущественных интересов государства".

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В самом же тексте решения СНБО сообщается, что Генпрокуратуре и НАБУ рекомендовано принять меры по защите интересов государства относительно прав собственности. То есть, вернуть (через суды) объект в собственность государства.

Помимо этого, в тексте документа указано, что нужно принять меры по проведению проверки соблюдения требований законодательства при передаче в эксплуатацию, использование, отчуждение части нефтепродуктопроводов, проходящих по территории Украины, и по результатам проверки принять соответствующие меры реагирования.

Напомним, что вчера состоялось заседание СНБО, инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе которого было принято решение вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Прикарпатзахидтранс".

Также было принято решение о вводе санкций в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва. В частности, санкции введены и против нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука.

Также секретарь СНБО Данилов заявил, что в рамках санкций наложен арест на долю Оксаны Марченко, супруги Медведчука, в телеканале "1+1". Всего она владеет 8% акций телеканала.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания СНБО решило вернуться к доработке пяти сценариев развития событий на Донбассе.