Временно неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской области не только потерпели экологический ущерб от большого количества взрывов, но и находят под угрозой экологической катастрофы международного масштаба.

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время выступления на брифинге для стран ООН, пишет Укринформ.

"Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) причинами катастрофы (экологической катастрофы на Донбассе - Ред.) называет загрязнение воздуха, почвы и воды в результате взрывов большого количества боеприпасов, затопления промышленных предприятий", - сказал Резников.

Также он рассказал об угрозе радиационного загрязнения, из-за того, что уже два года не откачивалась вода из шахты "Юнком". В этой шахте, которая находится на неподконтрольной территории, в 1979 году советская власть проводила ядерные испытания, в результате чего радиация попала в подземные воды. С тех пор, чтоб не допустить попадания радиации на поверхность и в грунтовые воды, воду откачивали. То, что воду откачивать перестали, угрожает питьевым источникам.

"Украина обратилась к МАГАТЭ по возможности формирования группы экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов. До 2014 года там находилось более 1000 источников ионизирующего излучения", - добавил Резников.

Кроме того, по его словам, были закрыты еще десятки шахт и из них также не откачивают воду. А те шахты, что продолжают работать, нарушают экологические нормы, потому что на них не происходит никакой очистки.

Напомним, Алексей Резников объявил летальность уровень смертности от коронавируса в "ЛДНР" самым высоким в мире.

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