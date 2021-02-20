"Страна" продолжает отслеживать развитие событий вокруг вчерашнего громкого дела, связанного со смертельным ударом, нанесенным водителем пешеходу на улице Городецкого в Киеве.

По информации наших источников в азербайджанской диаспоре, сегодня следственный судья Печерского районного суда Татьяна Ильева рассмотрела ходатайство следствия об избрании азербайджанскому таксисту по имени Абдулла меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК Украины, на суде оправдывался, что пешеход первым затеял конфликт, ругался матом, поэтому и пришлось его наказать.

Однако, он сожалеет о содеянном и не желал ему смерти. Учитывая то, что подозреваемому вменяется совершение тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы, а также то, что дело приобрело значительный общественный резонанс, следственная судья решила удовлетворить ходатайство следствия и отправила подозреваемого в Киевский следственный изолятор на два месяца, пока будет продолжаться следствие, без возможности внесения денежного залога.

Напомним, что вчера в Печерском районе Киева водитель ударил пешехода, от чего тот умер на месте. Позже "Страна" выяснила, что водитель является 28-летним гражданином Азербайджана.

Также мы сообщали, что гражданин Азербайджана, который убил в Киеве пешехода, работал таксистом на машине тещи. Накануне рокового события он вез пассажира в центральную часть города.