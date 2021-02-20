Женская сборная Украины по биатлону в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимми и Дарьи Блашко завоевала "бронзу" в эстафете на чемпионате мира, который проходит в Словении.

Об этом стало известно из трансляции соревнований в субботу, 20 февраля.

В словенском Поклюке на первом этапе за украинскую сборную бежала Анастасия Меркушина, второй этап был отдан на откуп Юлии Джимме, которая хотя и допустила несколько промахов, смогла передать эстафету в тройке. На третьем этапе Украину представила Дарья Блашко, которая, допустив один промах, смогла выйти из своей второй стрельбы первой. Однако сохранить лидерство Блашко не смогла.

Золотые награды получили норвежки.

В тот же день в эстафете брала участие и мужская сборная в составе Богдана Цымбала, Дмитрия Пидручного, Антона Дудченка и Артема Прима. Уровень подготовки украинцев очень порадовал.

На первом этапе Богдан Цымбал идеально отработал на рубежах, но из-за скорости смог передать эстафету только десятым. Вторым от команды выступал Дмитрий Пидручный, для которого этот чемпионат в целом выдался неудачным.

Артем Прима на третьем этапе помог Украине подняться уже на вторую позицию. На заключительный этап вышел Антон Дудченко. Но к сожалению, немного не сложилась стрельба лежа, с рубежа он вышел четвертым.

Победу в гонке среди мужчин также одержала сборная Норвегии.

Напомним, что в марте 2020 года Украина завоевала "серебро" в мужской эстафете по биатлону на этапе Кубка мира прошлого сезона. Также мы писали, что 6 декабря сборная Украины по биатлону вошла в топ-10 на втором этапе Кубке мира.