В субботу, 20 февраля, суд признал виновным главного оппозиционного политика России Алексея Навального в деле о клевете на 93-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко, который снялся в ролике о поддержке изменений в Конституцию России.

Об этом сообщает ТАСС.

Так, судья опоздала на заседание практически на час. По итогам заседания Алексея Навального признали виновным и приговорили к штрафу в 850 000 рублей (около 320 тысяч гривен - Ред.), но сам оппозиционер вину не признал и заявил, что его слова - это не факты и выражают только его негативное отношение.

Напомним, что 5 февраля проходило рассмотрение дела о клевете в Бабушкинском районном суде Москвы. Во время заседания Навальный оскорбил в суде внука ветерана. Дело против Алексея Навального о клевете было возбуждено еще в июне прошлого года. Тогда 93-летний ветеран войны Игнат Артеменко счел оскорбительными комментарии оппозиционера о съемках пенсионера в официальном ролике про голосование за поправки в Конституции РФ.

Также сообщалось, что 2 февраля Алексея Навального приговорили к к трем с половиной годам колонии по делу об Ив Роше. Что после приговора к тюрьме главного оппозиционера будет происходить в России и как на это отреагирует остальной мир подробно разбиралась "Страна".