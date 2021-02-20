Анастасия Зинченко, та самая 23-летняя "девочка с собачкой из Уханя", которая стала известной благодаря эпидемии коронавируса в Китае, и 43-летний чиновник Максим Соколюк, глава Госмиграционной службы сегодня, 20 февраля, поженились.

Снимки в свадебных нарядах обнародовал сам чиновник на своей странице в Facebook.

"20.02.2021 Люблю", - подписал кадры Соколюк, такой же пост опубликовала и сама Зинченко.

Жених на свадьбу облачился в черный строгий костюм с галстуком и белой рубашкой. Невеста позирует на снимках в бежевом платье с открытыми плечами и глубоким вырезом в зоне декольте. Волосы Зинченко приподняла, оставив лишь свисающими несколько прядей, которые обрамляли ее лицо с нюдовым макияжем.

Напомним, что Максим Соколюк и Анастасия Зинченко в один день объявили о своих отношениях. 6 сентября глава миграционной службы написал, что решение проблемы девушки с возвращением из охваченного коронавирусом Уханя перешло со временем в романтическое общение.

Лично пара встретилась в конце апреля, когда Настя все-таки вернулась из Китая в Херсон. Эвакуироваться самолетом в Украину Зинченко отказывалась из-за собаки.

В подтверждение своих чувств, глава Госмиграционной службы Максим Соколюк ко Дню Святого Валентина написал небольшое эссе на трех языках, посвященное любви. Бойфренд "девочки с собачкой из Уханя" Анастасии Зинченко поделился, что, несмотря на свои 43 года, чувствует себя влюбленным подростком.

Также недавно Анастасия Зинченко и глава Госмиграционной службы Соколюк разделись для смешного поста в Instagram. На нем девушка вместе со своим бойфрендом предстают сначала на берегу Индийского океана, после чего, благодаря "чудесам" монтажа, переносятся в заснеженную украинскую столицу.