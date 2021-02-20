В Посольстве США в Украине положительно отреагировали на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других физических и юридических лиц.

Об этом пресс-служба посольства написала в официальном Twitter-аккаунте дипмиссии.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля в Украине были применены санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, под них попали и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко.

Почему ввели санкции против Медведчука и как это связано с Россией подробно разбиралась "Страна".