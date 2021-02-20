Протестующие ФОПы не покинули Майдан во время отмечания очередной годовщины трагических событий, как этого требовали родственники "Героев Небесной Сотни".

Лидер протестующих ФОПов Сергей Доротич рассказал "Стране", почему они не покинули площадь.

"Мы более 60 суток стоим на Майдане Независимости, отстаиваем право всех предпринимателей нашей страны на труд.

Мы не ушли с Майдана, так как нам никто не смог гарантировать того, что если мы уйдём, то сможем вернуться обратно и установить свою палатку, где мы готовим чай и можем поесть. Под Стеллой где продолжается наш бессрочный протест незапланированы никакие мероприятия, мы никому не мешаем.

Мы как и другие украинцы с самого утра возложили цветы на Алее Героев Небесной Сотни. Мы продолжаем то что начали люди на Майдане, мы боремся за права людей в этой стране", - рассказал Доротич.

Напомним, что 16 февраля лидер протестующих ФОПов Сергей Доротич заявил, что предприниматели готовы приостановить свою акцию протеста на Майдан Независимости на четыре дня с 18 по 21 февраля, когда должны пройти мероприятия по чествованию памяти Небесной Сотни.

Также "Страна" сообщала, что представители семей "Небесной сотни" просили протестующих ФОПов освободить Майдан.