Испания после сдерживания вспышки коронавируса максимально увеличила свой финансовый долг в 2020 году. Из-за сильного влияния пандемии Covid-19 достигнуто почти эквивалент годовых расходов на пенсии в стране.

Об этом сообщает Euractiv.

Испания увеличила свой долг в 2020 году на 112,4 млрд евро. Отношение долга к размеру испанской экономики возросло с 95,5% ВВП в 2019 году до 117,1% в декабре-2020 - самый высокий уровень за более чем столетие. Это значит, что каждый из 46,9 миллиона граждан страны фактически должен более 27 900 евро, что превышает среднегодовую зарплату в Испании, которая достигает 27 500 евро.

Данный показатель лишь немногим уступает показателю 1902 года, когда отношение долга страны к ВВП достигло 123,6%. Такие оценки опубликованные на этой неделе Центральным банком Испании.

Объем долга, представленный на 2020 год, настолько велик, что необходимо будет распределить весь государственный доход, полученный от налогов и социальных взносов за три полных финансовых года (или заморозить выплату пенсий на девять лет), чтобы иметь возможность выплатить накопленные долга, по мнению экспертов, цитируемых испанскими СМИ.

"Это результат прямой помощи и мер, введенных для реагирования на ситуации в сфере здравоохранения, экономические и социальные последствия Covid-19", - сказала министр финансов Испании Надя Кальвиньо.

Такой рекордный уровень долга стал прямым следствием гигантского государственного дефицита в 10,3%, зарегистрированного в 2020 году, когда власти Испании приказали заблокировать экономику для сдерживания вспышки коронавируса.

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