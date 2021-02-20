В пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц, в том числе против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Отметим, что это уже вторе подобное решение. 2 февраля санкции были введены против нардепа Тараса Козака после чего прекратили вещание принадлежащие ему три телеканала. Почему и для чего власти продолжают вводить санкции разбирался телеграм-канал "Политика страны".

"Во-первых, внутриполитический расчет. С одной стороны, нанести удар по главной оппозиционной силе в стране (ОПЗЖ). С другой стороны – нанести косвенный удар по другому конкуренту – Петру Порошенко, раскручивая тему, что Зеленский делает то, что не сделал прежний президент. С третьей стороны – запугать всех остальных и показать, что Зеленский и его команда это не мальчики для битья, а наоборот – беспредельщики, дорогу которыми лучше не переходить.

Не факт, кстати, что этот расчет сработает. Эффект может ровно обратным. Но логика примерно такая.

Во-вторых, отношения с американцами. США в рамках внешнего управления ставят два комплекса задач.

Первый – назовем его условно "антиРоссия": не идти на мировую с Кремлем по Донбассу и ослаблять влияние в Украине сил, которые в США считают "пророссийскими".

Второй – передача под контроль американцев ключевых рычагов по влиянию на внутреннюю политику и экономические процессы. Судебная реформа, НАБУ, смена кадрового состава в силовых структурах, ротация членов правительства и т.д. Причем давление по этому вопросу после прихода Байдена как раз усилилось.

Но вторую задачу украинская элита и ее фронтмен Зеленский выполнять не хочет. Наоборот, пытаются как-то ослабить удавку, уволив, например, Сытника. А закон о судебной реформе подан в таком виде, что его уже раскритиковали "соросята".

Поэтому и пытаются с показательным усердием выполнять задачу первую ("антиРоссия"), полагая, что таким образом заслужат уменьшение давление по второму направлению.

Но опять же – далеко не факт, что такой расчет сработает. Наоборот – нанося удары против ОПЗЖ власти фактически ослабляют (как минимум медийно) фронт борьбы с внешним управлением.

А значит и возможностей сопротивляться ему становится меньше", - пишет "Политика Страны".

Напомним, санкции СНБО введены на три года. Все их активы и имущество попавших в санкционный список в Украине будут заблокированы. В новых санкция против Медведчука подробно разбиралась "Страна".

Ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, в том числе была аннулирована лицензия на вещание принадлежащих ему телеканалов (112, NewsOne, ZIK).