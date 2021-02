В субботу, 20 февраля, в столице Афганистана Кабуле произошло три взрыва, бомбы были прикреплены к автомобилям. В результате погибли минимум пять человек, еще двое ранены.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источник в местной полиции.

Так, два взрыва прогремели с разницей в 15 минут. Третий произошел через два часа и его целью был полицейский автомобиль, в результате погибли двое полицейских и были ранены двое гражданских. Второй взрыв поразил автомобиль в районе Кабула, по которому ехали солдаты национальной армии, в результате погибли двое солдат и был убит гражданский прохожий.

Все взрывы были осуществлены с помощью специальных липких бомб - взрывных устройств с магнитами, которые крепятся к автомобилям, а потом взрываются при помощи таймера или дистанционного управления. Ответственность за взрывы на данный момент на себя никто не взял, полиция продолжает расследование.

Sticky bomb exploded in #Kabul's #ParwanMina district has reportedly killed 3 people. Second blast in Kabul today. pic.twitter.com/iweZOqSsu3